Эксперт прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

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Политолог, экс-президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН прокомментировал подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, который расширяет перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, в том числе благодаря включению в него россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».
Эксперт прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
  • Reuters

«Не думаю, что упрощение процедуры получения украинского гражданства будет способствовать массовому обращению россиян за паспортами соседнего государства», — заявил эксперт.

По его словам, количество украинцев, желающих получить российское гражданство, гораздо больше.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН выразил мнение, что этот указ носит декларативный характер.

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