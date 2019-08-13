Эксперт прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Политолог, экс-президент Регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в беседе с НСН прокомментировал подписание украинским лидером Владимиром Зеленским указа, который расширяет перечень лиц, имеющих право на гражданство страны, в том числе благодаря включению в него россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

Reuters

«Не думаю, что упрощение процедуры получения украинского гражданства будет способствовать массовому обращению россиян за паспортами соседнего государства», — заявил эксперт. По его словам, количество украинцев, желающих получить российское гражданство, гораздо больше. Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН выразил мнение, что этот указ носит декларативный характер.