В партии Порошенко выступили против возможной отставки Кличко

Члены партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко намерены проголосовать против возможного увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева, сообщает РИА Новости.

«Я уверена, что все представители «Европейской солидарности» будут голосовать против (отставки Кличко — RT.)», — заявила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Кроме того, член партии Иванна Климпуш-Цинцадзе считает увольнение действующего мэра нарушением Конституции Украины.

«Я не собираюсь поддерживать решение (об увольнении Кличко. — RT), которое будет нарушать решение Конституционного суда, поэтому я буду голосовать против», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).