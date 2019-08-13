СМИ: Зеленский вышел из бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский передал все свои доли в компаниях партнёрам.

Об этом пишет «ЛІГА.net», ссылаясь на данные Единого государственного реестра Украины.

Первому помощнику президента Зеленского Сергею Шефиру досталась доля в восьми компаниях. Его старшему брату, шеф-редактору и автору «Студии Квартал-95» Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.

Отмечается, что к настоящему моменту Зеленский оставил долю в одном юридическом лице — общественной организации «Молодёжный центр «Лига смеха».

Уточняется, что доли в бизнесе вернутся к Зеленскому по истечении пятилетнего президентского срока.

В июле Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для защиты владельцев бизнеса.



