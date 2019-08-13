СМИ: Зеленский вышел из бизнеса
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Об этом пишет «ЛІГА.net», ссылаясь на данные Единого государственного реестра Украины.
Первому помощнику президента Зеленского Сергею Шефиру досталась доля в восьми компаниях. Его старшему брату, шеф-редактору и автору «Студии Квартал-95» Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.
Отмечается, что к настоящему моменту Зеленский оставил долю в одном юридическом лице — общественной организации «Молодёжный центр «Лига смеха».
Уточняется, что доли в бизнесе вернутся к Зеленскому по истечении пятилетнего президентского срока.
В июле Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для защиты владельцев бизнеса.