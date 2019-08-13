Безсмертный освобождён с поста представителя Киева в политической подгруппе

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.
Безсмертный освобождён с поста представителя Киева в политической подгруппе
  • © president.gov.ua

«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа на сайте президента Украины.

Накануне Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.

Также Зеленский представил нового главу Житомирской государственной областной администрации

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