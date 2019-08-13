Безсмертный освобождён с поста представителя Киева в политической подгруппе
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«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа на сайте президента Украины.
Накануне Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Также Зеленский представил нового главу Житомирской государственной областной администрации.