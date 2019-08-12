Зеленский представил нового главу Житомирской области
- РИА Новости
«Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает с рабочей поездкой в Житомирской области, во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря представил нового главу Житомирской областной государственной администрации — Виталия Бунечко», — говорится в сообщении.
В конце июня Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Украинский президент также поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской и Житомирской областях.