Зеленский представил нового главу Житомирской области

Украинский лидер Владимир Зеленский представил нового главу Житомирской государственной областной администрации. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский, который пребывает с рабочей поездкой в Житомирской области, во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря представил нового главу Житомирской областной государственной администрации — Виталия Бунечко», — говорится в сообщении.

В конце июня Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.

Украинский президент также поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской и Житомирской областях.