Зеленский поручил сменить глав СБУ трёх областей

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ривненской, Волынской и Житомирской областях.

«Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трёх областях: Ривненская, Волынская и Житомирская», — цитирует Интерфакс-Украина Зеленского.

Также президент поручил главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву уволить руководителей районных отделов ведомства в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ривненской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Ранее Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя главы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.