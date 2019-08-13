Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.

Видеозапись выступления Богатырёва опубликована в YouTube-канале медиагруппы «Голос.ua».

«Определение «либертарианство» применительно к идеологии партии Зеленского — это отнюдь не фигура речи. Что такое либертарианство — это, по сути, правый анархизм», — заявил политолог.

Он заявил, что уже звучали предложения отменить бесплатное высшее образование и перевести обучение в школах на частично платную основу. По его словам, также были заявления по страховой медицине, «по сути — платной».

Богатырёв считает, что в итоге Украина может стать государством без социальных обязательств, «которому мы будем платить всё те же большие налоги, в том числе и скрытые налоги, заложенные в коммуналку и так далее».

Ранее в партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» рассказали, как будут взаимодействовать с партией «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.