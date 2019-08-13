В партии Вакарчука рассказали о взаимодействии со «Слугой народа»

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В партии «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, заявили, что будут поддерживать партию «Слуга народа» Владимира Зеленского, если это будет соответствовать их «идеологическим принципам». Об этом пишет «Украинская правда».

По словам члена фракции «Голос» Ярослава Железняка, в политсиле Вакарчука в настоящее время не видят коалиционного соглашения или плана действий украинского правительства. Он добавил, что поэтому «сложно сказать», что будет предлагать команда Зеленского.

«То, что соответствует нашей программе и идеологическим принципам, мы будем поддерживать», — заявил он.

При этом партия «Голос» намерена провести стратегическую сессию в конце августа для того, чтобы создать план своих будущих действий, в том числе работы вне коалиции.

Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

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