В партии Вакарчука рассказали о взаимодействии со «Слугой народа»
По словам члена фракции «Голос» Ярослава Железняка, в политсиле Вакарчука в настоящее время не видят коалиционного соглашения или плана действий украинского правительства. Он добавил, что поэтому «сложно сказать», что будет предлагать команда Зеленского.
«То, что соответствует нашей программе и идеологическим принципам, мы будем поддерживать», — заявил он.
При этом партия «Голос» намерена провести стратегическую сессию в конце августа для того, чтобы создать план своих будущих действий, в том числе работы вне коалиции.
Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа.
Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.