В РСТ сообщили о снижении турпотока из России в Грузию на 70%

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Туристический поток из России в Грузию снизился минимум на 70%, но некоторые российские граждане продолжают самостоятельно приезжать в эту страну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина. 

«К концу года, полагаю, будут конкретные цифры, но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился», — заявил он.

По его словам, Грузию перестали посещать «почти все» россияне, которые путешествовали туда с помощью самолётов. Он напомнил, что также в России не продаются комплексные туры в Грузию.

Барзыкин добавил, что туристы, которые самостоятельно организовывали поездки, могут попасть в Грузию с помощью наземного транспорта или через третьи страны.

«Но это значительно сложнее, хлопотнее, не говоря уже о рисках», — сказал он.

Ранее Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление главы грузинского правительства Мамуки Бахтадзе о потерях туристического сектора Грузии на фоне ситуации с туристами из России.

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