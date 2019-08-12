Эксперт прокомментировал заявление о «запасе экономической прочности» Украины

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Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с НСН прокомментировал заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна поддерживается главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Эксперт прокомментировал заявление о «запасе экономической прочности» Украины
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«Это очень плохая тенденция. Страна, которая теряет работоспособное население, имеет очень мало шансов для того, чтобы добиться высоких темпов роста», — сказал Лановой.

По его словам, выход всегда есть, но всё зависит от государства.

Со своей стороны, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что бесконечно вливать средства в Украину не получится.

«Все вкачиваемые в Украину транши МВФ лишь увеличивают государственный долг страны, который уже сейчас составляет $114,7 млрд — в 2018 году он достиг 70% ВВП. И возвращать эти задолженности предстоит не нынешним чиновникам, а будущим поколениям украинцев», — отметил он.

Ранее Саливон выразил мнение, что если команда нового президента Украины Владимира Зеленского предпримет действия по разрушению промышленности в стране, то это приведёт к стремительному сокращению рабочих мест и приближению конца экономики.

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