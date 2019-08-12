Эксперт прокомментировал заявление о «запасе экономической прочности» Украины
- globallookpress.com
«Это очень плохая тенденция. Страна, которая теряет работоспособное население, имеет очень мало шансов для того, чтобы добиться высоких темпов роста», — сказал Лановой.
По его словам, выход всегда есть, но всё зависит от государства.
Со своей стороны, руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что бесконечно вливать средства в Украину не получится.
«Все вкачиваемые в Украину транши МВФ лишь увеличивают государственный долг страны, который уже сейчас составляет $114,7 млрд — в 2018 году он достиг 70% ВВП. И возвращать эти задолженности предстоит не нынешним чиновникам, а будущим поколениям украинцев», — отметил он.
Ранее Саливон выразил мнение, что если команда нового президента Украины Владимира Зеленского предпримет действия по разрушению промышленности в стране, то это приведёт к стремительному сокращению рабочих мест и приближению конца экономики.