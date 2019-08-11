В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за украинского обстрела

Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил ранение в результате обстрела украинскими силовиками района села Сокольники Славяносербского района.

«Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников республики... обстреляли позиции наших защитников в районе населённого пункта Сокольники из крупнокалиберного пулемёта», — сообщает Луганскинформцентр.

Отмечается, что в результате обстрела один военнослужащий Народной милиции получил ранение, в настоящий момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ.