В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.

«Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась», — заявил он.

Онищенко добавил, что Зеленскому следует придерживаться проукраинской позиции и «делать всё, чтобы на Украине было хорошо».

По мнению депутата, в этом случае украинский лидер сможет вывести страну из сложной экономической ситуации.

Ранее депутат Рады Олег Волошин заявил, что президентство Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.