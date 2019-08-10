В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа
- Reuters
«Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».
По словам депутата, Трамп является «самым большим начальником».
При этом он считает, что для Зеленского, как и для бывшего президента страны Петра Порошенко, «сам факт встречи с Трампом — уже стилизация власти».
Ранее Трамп назвал Зеленского разумным парнем и заявил, что ждёт его визита в Вашингтон.