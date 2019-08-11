Политолог оценил заявление Бойко о смене руководства «Нафтогаза»

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко о том, что он и его политсила намерены добиваться смены руководства «Нафтогаза».

«Самое смешное, что при этом Юрий Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза», — RT) рассматривается как один из кандидатов на должность премьер-министра. Я не очень верю, что он им станет, но такая информация есть. Для Зеленского важно, чтобы премьером был человек, который умеет входить в западные кабинеты. Поэтому кандидаты, похожие на Витренко, всплывают постоянно. Тем не менее мы видим, что он на посту одного из руководителей «Нафтогаза» никаких проблем решать не может. Вопрос о том, что он не останется в компании, я думаю, решённый. Однако у самого Зеленского нет хороших кандидатов на данную должность, он никогда этим не занимался», — сказал эксперт.

По словам Брутера, дальнейшие перспективы «Нафтогаза» уже не зависят от Украины и от того, кто станет следующим менеджером компании.

«Вопрос заключается в том, что его полномочия будут сильно ограничены. На сегодняшний момент «Нафтогаз» и Украина в целом могут либо согласиться с предложениями российской стороны, либо нет, и тогда транзит будет прерван уже в следующем году. Никаких особых опций для Киева в этом плане не существует. Поэтому, даже если руководство «Нафтогаза» будет сменено в сентябре, когда начнёт работу новое правительство, это не обернётся быстрым выходом из сложившейся ситуации. Тем более что очень многие хотели бы, чтобы Украина не согласилась на российские предложения», — заключил он.

Ранее Бойко заявил, что он и его политсила намерены добиваться смены руководства «Нафтогаза», которое, по его словам, думает лишь о собственной выгоде.

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