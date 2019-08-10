В сети обсуждают видео с Савченко на побережье Балтийского моря

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Пользователи социальных сетей прокомментировали видео с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко с отдыха на побережье Балтийского моря. Видео доступно в Twitter пользователя nodumagos.

«Ни до ЕС, ни даже до Крыма не доплыла», — предположил комментатор.

«Алых парусов не видно, да и Ассоль уже не та», — иронично отметил другой пользователь.

Савченко также опубликовала в Facebook фотографии в зелёном платье, на которых она прогуливается вдоль балтийского побережья. 

«Балтийское море летом напоминает Чёрное море зимой. Холодная вода наполняет силой», — написала она.

Ранее Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.

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