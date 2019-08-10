В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского официально подтвердили, что празднование 28-й годовщины независимости страны будет проходить в «новом формате».

«В этом году празднование 28-й годовщины независимости Украины пройдёт в новом формате», — заявили в пресс-службе.

В офисе Зеленского добавили, что утверждён план мероприятий по случаю Дня независимости Украины, который традиционно отмечается 24 августа.

В этот день будет проведена общенациональная минута молчания, в ходе которой будут звучать 100 ударов колокола в разных городах. Вместе с Зеленским в мероприятии будут участвовать родные и близкие погибших «защитников независимости Украины», а также ветераны боевых действий в Донбассе.

Также пройдёт «Марш защитников Украины».

При этом назван «главный акцент торжеств» — «дети как будущее страны».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что 24 августа в Киеве вместо парада пройдёт Шествие достоинства.