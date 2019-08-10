На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
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«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимы десять лет и триллион гривен», — цитирует его ТАСС.
При этом Омелян сообщил, что, чтобы уложиться в десять лет, на Украине необходимо будет ремонтировать по 10—15 тыс. км дорог в год.
Он добавил, что этот план может быть реализован при наличии стабильного финансирования.
Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.