На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио «Новое время» заявил, что ремонт всех дорог в стране, по ориентировочным оценкам, займёт десять лет.

«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимы десять лет и триллион гривен», — цитирует его ТАСС.

При этом Омелян сообщил, что, чтобы уложиться в десять лет, на Украине необходимо будет ремонтировать по 10—15 тыс. км дорог в год.

Он добавил, что этот план может быть реализован при наличии стабильного финансирования.

Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.