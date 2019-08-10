На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио «Новое время» заявил, что ремонт всех дорог в стране, по ориентировочным оценкам, займёт десять лет.
На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
  • © Wolfgang Kumm/dpa
  • globallookpress.com

«По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимы десять лет и триллион гривен», — цитирует его ТАСС.

При этом Омелян сообщил, что, чтобы уложиться в десять лет, на Украине необходимо будет ремонтировать по 10—15 тыс. км дорог в год.

Он добавил, что этот план может быть реализован при наличии стабильного финансирования.

Ранее Омелян назвал цирком указ президента Украины Владимира Зеленского о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

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