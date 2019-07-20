Омелян назвал указ Зеленского цирком

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян в своём Facebook назвал цирком указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог, который подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Омелян назвал указ Зеленского цирком
  • © president.gov.ua

«Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику», — заявил министр инфраструктуры.

Омелян пояснил, что, согласно сообщению сайта украинского президента, для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения на Украине требуется 150 млрд грн. 

По его словам, это означает «6,25 млн гривен за капитальный ремонт одного километра дорог первой и второй категорий».

«А теперь спросим у украинских автодорожных компаний... Вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток?» — заявил министр.

Министр инфраструктуры Украины назвал происходящее «просто цирком на государственном уровне». 

Ранее пресс-служба украинского президента сообщала о подписании Зеленским указа о создании условий для развития и повышения качества дорог.

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