Обстрелян район села Калиново в ЛНР
Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.
Как сообщает Луганскинформцентр, огонь вёлся из автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия.
Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил о миномётном обстреле со стороны украинских силовиков.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: