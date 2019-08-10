Обстрелян район села Калиново в ЛНР

Обстрелу со стороны киевских силовиков подвергся район села Калиново самопровозглашённой Луганской народной республики.

Как сообщает Луганскинформцентр, огонь вёлся из автоматического станкового гранатомета (АГС) и стрелкового оружия.

Ранее представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявил о миномётном обстреле со стороны украинских силовиков.