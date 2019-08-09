В Совфеде прокомментировали решение Украины по поводу российского самолёта

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал новость, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
В Совфеде прокомментировали решение Украины по поводу российского самолёта
  • РИА Новости

«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролёт», — заявил он.

Сенатор отметил, что приветствует этот шаг и считает необходимым поблагодарить диспетчеров, принявших такое решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта.

Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить