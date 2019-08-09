В Совфеде прокомментировали решение Украины по поводу российского самолёта
- РИА Новости
«Это абсолютно гуманное решение украинских диспетчеров, потому что они понимали, что людям, которые были на этом борту, угрожает опасность. Разрешили нам пролёт», — заявил он.
Сенатор отметил, что приветствует этот шаг и считает необходимым поблагодарить диспетчеров, принявших такое решение.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта.
Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.