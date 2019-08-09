Киев разрешил самолёту из России перелёт над Украиной в связи с грозой

Украина разрешила российскому самолёту авиакомпании «Глобус», следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта, сообщили в пресс-службе «Украэроруха».

«7 августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в город Москва (Россия) в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении госпредприятия по обслуживанию воздушного движения в Facebook.

Уточняется, что инцидент произошёл в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

В украинском госпредприятии уточнили, что разрешение было выдано из-за риска возможной аварийной ситуации во время полёта на фоне грозовой облачности над Украиной, Польшей и Белоруссией.

«Мы действовали в рамках международных стандартов... безопасность полётов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остаётся в приоритете» — подчеркнули в компании.

Российский самолёт находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом возобновить авиасообщение между Украиной и Россией.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что снятие запрета на авиасообщение с Россией вызвало бы позитивную реакцию в украинском обществе.