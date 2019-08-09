Эксперт прокомментировал использование цифровых технологий в ЕАЭС

Короткая ссылка
Независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Эксперт прокомментировал использование цифровых технологий в ЕАЭС
  • © Silas Stein/dpa
  • globallookpress.com

«Использование цифровых технологий в области оказания тех или иных услуг, безусловно, показывают серьёзный прогресс. Москва так и вовсе является одним из лидеров в Европе по оказанию цифровых услуг для граждан и бизнеса», — заявил он.

По его словам, целый кластер IT-технологий есть и в Белоруссии.

Как считает эксперт, нужно активнее подключать компании стран ЕАЭС к созданию собственного софта и технологических решений, позволяющих оптимизировать логистические и производственные процессы.

Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС окончательно договориться по вопросу распределения пошлин. Он добавил, что важными темами остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить