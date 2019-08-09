Эксперт прокомментировал использование цифровых технологий в ЕАЭС

Независимый эксперт Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал использование цифровых технологий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Использование цифровых технологий в области оказания тех или иных услуг, безусловно, показывают серьёзный прогресс. Москва так и вовсе является одним из лидеров в Европе по оказанию цифровых услуг для граждан и бизнеса», — заявил он.

По его словам, целый кластер IT-технологий есть и в Белоруссии.

Как считает эксперт, нужно активнее подключать компании стран ЕАЭС к созданию собственного софта и технологических решений, позволяющих оптимизировать логистические и производственные процессы.

Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС окончательно договориться по вопросу распределения пошлин. Он добавил, что важными темами остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.