Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин

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Российский премьер Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС окончательно договориться по вопросу распределения пошлин.
Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин
  • РИА Новости

«Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду вопросы распределения пошлин», — сказал председатель российского правительства во время встречи с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым. Слова Медведева приводит РИА Новости.

Премьер добавил, что важными темами остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.

Ранее Медведев прибыл в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате 9 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

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