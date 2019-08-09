Медведев призвал страны ЕАЭС договориться по вопросу пошлин
- РИА Новости
«Мы обсудим сегодня актуальные вопросы деятельности нашего союза, вопросы формирования наднационального регулирования. Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду вопросы распределения пошлин», — сказал председатель российского правительства во время встречи с президентом Киргизии Соорнбаем Жээнбековым. Слова Медведева приводит РИА Новости.
Премьер добавил, что важными темами остаются цифровая повестка и общий финансовый рынок.
Ранее Медведев прибыл в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате 9 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета.