В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
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«Цена газа, по которой «Нафтогаз» продаёт его в августе, определена на уровне 4653,54 гривны за тысячу кубометров (без учёта НДС и транспортных расходов)», — указывается в сообщении.
Уточняется, что по сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%.
В конце июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен продолжать снижение цены на газ для населения страны.