В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Цена газа, по которой «Нафтогаз» продаёт его в августе, определена на уровне 4653,54 гривны за тысячу кубометров (без учёта НДС и транспортных расходов)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%.

В конце июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен продолжать снижение цены на газ для населения страны.