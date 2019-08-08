В УПЦ прокомментировали встречу Зеленского с патриархом Варфоломеем
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«Это хороший сигнал для церкви. Хочется надеяться, что эпоха наглого использования церковного фактора и грубого вмешательства государства в церковные дела позади», — написал замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в Facebook.
Ранее Зеленский во время своей поездки в Турцию провёл встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем, в ходе которой пообещал защищать независимость церкви.
Со своей стороны, патриарх Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.