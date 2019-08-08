Адвокат Атамбаева не исключил новых дел против экс-президента Киргизии

Сергей Слесарев, адвокат бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, заявил, что не исключает вероятности возбуждения ряда новых уголовных дел в отношении экс-главы государства в связи событиями в селе Кой-Таш.

«Всё возможно, вы же видите, что происходит. Может быть, ещё много чего повесят. Мы теперь будем отстаивать его права в судебном порядке», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Атамбаева доставили в МВД Киргизии.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Вслед за неприкосновенностью его лишили статуса экс-президента, что даёт возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.