Адвокат Атамбаева не исключил новых дел против экс-президента Киргизии

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Сергей Слесарев, адвокат бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, заявил, что не исключает вероятности возбуждения ряда новых уголовных дел в отношении экс-главы государства в связи событиями в селе Кой-Таш.
Адвокат Атамбаева не исключил новых дел против экс-президента Киргизии
  • Reuters

«Всё возможно, вы же видите, что происходит. Может быть, ещё много чего повесят. Мы теперь будем отстаивать его права в судебном порядке», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Атамбаева доставили в МВД Киргизии.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Вслед за неприкосновенностью его лишили статуса экс-президента, что даёт возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.

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