Адвокат Атамбаева не исключил новых дел против экс-президента Киргизии
- Reuters
«Всё возможно, вы же видите, что происходит. Может быть, ещё много чего повесят. Мы теперь будем отстаивать его права в судебном порядке», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее Атамбаева доставили в МВД Киргизии.
27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности. Вслед за неприкосновенностью его лишили статуса экс-президента, что даёт возможность привлечения его к уголовной ответственности.
Его подозревают в причастности к пяти преступлениям и несколько раз вызывали на допрос.