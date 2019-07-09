Атамбаев лишён статуса экс-президента Киргизии

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишён статуса экс-президента страны вслед за неприкосновенностью.
Атамбаев лишён статуса экс-президента Киргизии
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на постановление парламента Киргизии, решение принято «на основании постановления «О выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева» и заключения Генпрокурора об имевшихся в действиях экс-президента признаках преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

27 июня парламент Киргизии лишил неприкосновенности Атамбаева. Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции в действиях Атамбаева на посту главы государства.

Также Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. 

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