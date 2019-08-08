Парламент Киргизии решил не вводить в стране режим ЧП

Парламент Киргизии принял решение не вводить режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в стране на фоне попытки задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания республики.

«Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента», — заявили в пресс-службе.

При этом на сайте парламента опубликовано постановление, в котором содержится рекомендация принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и пресечению незаконных действий со стороны отдельных групп и граждан.

Кроме того парламент рекомендовал оказать помощь всем пострадавшим 7—8 августа в селе Кой-Таш, а также семье погибшего сотрудника спецподразделения «Альфа».

Ранее в штабе бывшего президента Киргизии сообщили, что силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева.

7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе произошедших столкновений, по последним данным, погиб один правоохранитель и пострадали 79 человек.