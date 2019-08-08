Парламент Киргизии решил не вводить в стране режим ЧП
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«Депутаты приняли постановление в связи с ситуацией в Кой-Таше, но введения режима чрезвычайного положения там нет. Депутаты посчитали, что это прерогатива президента», — заявили в пресс-службе.
При этом на сайте парламента опубликовано постановление, в котором содержится рекомендация принять меры по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и пресечению незаконных действий со стороны отдельных групп и граждан.
Кроме того парламент рекомендовал оказать помощь всем пострадавшим 7—8 августа в селе Кой-Таш, а также семье погибшего сотрудника спецподразделения «Альфа».
Ранее в штабе бывшего президента Киргизии сообщили, что силовики прорвались на территорию резиденции Атамбаева.
7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В ходе произошедших столкновений, по последним данным, погиб один правоохранитель и пострадали 79 человек.