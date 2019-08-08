Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш
В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.
«Милиция, спецназ, они все уехали из Кой-Таша», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева.
Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений.
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