Сторонники Атамбаева: силовики покидают село Кой-Таш

В штабе сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-главы государства.

«Милиция, спецназ, они все уехали из Кой-Таша», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева.

Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений.