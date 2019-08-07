Экс-депутат Рады оценил призыв украинского чиновника к выстраиванию нового мирового порядка
- РИА Новости
«Что касается мирового порядка, то Украина никак на мировой порядок не влияет и никакой роли большой в нём не играет», — сказал Журавко.
Ранее Тука выразил мнение, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели — в мире наблюдается глобальный кризис, который заключается в том, что государства пренебрегают достигнутыми договорённостями.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление Туки.