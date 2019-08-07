Экс-депутат Рады оценил призыв украинского чиновника к выстраиванию нового мирового порядка

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Nation News оценил заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о необходимости выстраивать новый мировой порядок, чтобы выйти из глобального кризиса.

«Что касается мирового порядка, то Украина никак на мировой порядок не влияет и никакой роли большой в нём не играет», — сказал Журавко.

Ранее Тука выразил мнение, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели — в мире наблюдается глобальный кризис, который заключается в том, что государства пренебрегают достигнутыми договорённостями.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление Туки.