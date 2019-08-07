На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка

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Необходимо выстраивать новый мировой порядок, чтобы выйти из глобального кризиса, заявил в эфире телеканала NEWSONE заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка
  • © Global Look Press

По его словам, глобальная система безопасности уничтожилась, а механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, передаёт РИА Новости.

Как отметил Тука, наблюдается глобальный кризис, который заключается в том числе в «постоянном пренебрежении достигнутыми договорённостями» со стороны разных государств.

«Полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей каше нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», — добавил он.

Ранее глава МИД России заявлял, что США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав».

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