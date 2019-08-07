Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Сиднее заявил, что обеспокоен последствиями решения Турции о покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.
Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться союзником
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«Решение Турции закупить системы С-400 — это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Столтенберг выразил «абсолютную уверенность, что Турция останется очень ценным и важным союзником НАТО».

«Вопрос С-400 — это серьёзный вопрос, но вклад Турции, её роль в НАТО намного глубже, чем вопрос С-400», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что приобретённые Турцией у России ЗРК С-400 не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.

Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Nation News назвал реализацию контракта по С-400 победой здравого смысла.

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