Эксперт оценил заявление Киева о поставках дизтоплива из России
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«Происходит естественный процесс — Россия отказалась от продажи ряда ГСМ Украине, той приходится замещать поставки у другого ближайшего соседа. Для Минска Украина становится основным рынком сбыта нефтепродуктов с соответствующими прибылями и возможностями», — сказал Юшков.
Как отметил эксперт, у Украины есть шесть нефтеперерабатывающих заводов, но реально функционирует только один — Кременчугский, поэтому за счёт своих ресурсов страна обеспечить себя топливом не в состоянии.
Юшков добавил, что остановленные десять лет назад заводы необходимо ремонтировать и модернизировать, а средств на это у Украины нет.
Ранее в Киеве назвали способы замещения поставок дизтоплива из России.