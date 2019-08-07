В Совфеде прокомментировали призыв украинского чиновника к выстраиванию нового мирового порядка
- РИА Новости
«Это крайне опасное заявление, и, если подобные заявления будут каким-то образом поддержаны, это может привести к серьёзным последствиям», — сказал Клинцевич.
Он также назвал такие высказывания непродуманными и провокационными.
Ранее Тука выразил мнение, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели — в мире наблюдается глобальный кризис, который заключается в том, что государства пренебрегают достигнутыми договорённостями.