В Совфеде прокомментировали призыв украинского чиновника к выстраиванию нового мирового порядка

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки о необходимости выстраивать новый мировой порядок, чтобы выйти из глобального кризиса.

«Это крайне опасное заявление, и, если подобные заявления будут каким-то образом поддержаны, это может привести к серьёзным последствиям», — сказал Клинцевич.

Он также назвал такие высказывания непродуманными и провокационными.

Ранее Тука выразил мнение, что механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели — в мире наблюдается глобальный кризис, который заключается в том, что государства пренебрегают достигнутыми договорённостями.