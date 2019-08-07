СБУ задержала пытавшихся продать оружие военных ВСУ
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Уточняется, что трое военнослужащих и их сообщник пытались продать 12 гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3000 патронов. За всё оружие они просили 50 тыс. гривен.
Подозреваемых задержали при попытке осуществить сделку.
В июне офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
В январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на руках у жителей страны находится до 5 млн единиц нелегального оружия.