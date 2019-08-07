СБУ задержала пытавшихся продать оружие военных ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала военнослужащих одной из частей ВСУ, которые пытались продать гранатомёты, гранаты и патроны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что трое военнослужащих и их сообщник пытались продать 12 гранатомётов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти 3000 патронов. За всё оружие они просили 50 тыс. гривен.

Подозреваемых задержали при попытке осуществить сделку.

В июне офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.

В январе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на руках у жителей страны находится до 5 млн единиц нелегального оружия.