Эксперт прокомментировал ситуацию с Порошенко

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Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко.
Эксперт прокомментировал ситуацию с Порошенко
  • РИА Новости

«Видимо, у него есть какие-то основания считать, что его не посадят», — заявил он, комментируя возвращение Порошенко на Украину.

Как отметил эксперт, необходимо провести юридические процедуры. По словам Погребинского, администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского демонстрирует готовность действовать по правилам.

Ранее в партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, прокомментировали возбуждение уголовного дела из-за его поездки на Мальдивы.

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