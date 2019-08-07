Эксперт прокомментировал ситуацию с Порошенко

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Видимо, у него есть какие-то основания считать, что его не посадят», — заявил он, комментируя возвращение Порошенко на Украину.

Как отметил эксперт, необходимо провести юридические процедуры. По словам Погребинского, администрация нынешнего украинского президента Владимира Зеленского демонстрирует готовность действовать по правилам.

Ранее в партии «Европейская солидарность», которую возглавляет Порошенко, прокомментировали возбуждение уголовного дела из-за его поездки на Мальдивы.