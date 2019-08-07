В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году собираются признать геноцидом.
В Южной Осетии намерены признать события 2008 года геноцидом
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«Да. Об этом идёт разговор», — ответил Бибилов на соответствующий вопрос журналиста агентства.

По его словам, события 2008 года планируется привязывать к геноциду 1920 года.

«То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на Дорогу жизни, как мы её прозвали. Интенсивность обстрела города Цхинвала, населённых пунктов, то количество погибших, которое было, — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа», — заявил он, комментируя события 2008 года.

Как уточняет агентство, в 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать геноцидом события 1920 года, когда в этот регион вторглась армия меньшевистской Грузии.

В сентябре 2018 года Бибилов в интервью газете «Известия» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал, предприняв попытку установить контроль над республикой. В течение нескольких дней южноосетинские военные формирования совместно с российскими войсками, введёнными в регион в рамках миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, вытеснили войска Грузии с территории Южной Осетии.

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