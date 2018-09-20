Глава Южной Осетии заявил о готовности к диалогу с Грузией

Короткая ссылка
Глава республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в интервью «Известиям» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.

«Ещё раз могу подчеркнуть, что РЮО готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», — отметил Бибилов.

Ранее он пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в страну «через дверь, официальную границу», отметив, что немецкий политик всё ещё не разглядела в регионе «давно сложившиеся реалии».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал, предприняв попытку установить контроль над республикой. В течение нескольких дней южноосетинские военные формирования совместно с российскими войсками, введёнными в регион в рамках миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, вытеснили войска Грузии с территории Южной Осетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить