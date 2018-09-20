Глава Южной Осетии заявил о готовности к диалогу с Грузией

Глава республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов в интервью «Известиям» заявил о готовности к диалогу с властями Грузии.

«Ещё раз могу подчеркнуть, что РЮО готова к дискуссиям с политическим руководством Грузии — при условии, что они подпишут меморандум о неприменении силы и, конечно, признают Республику Южная Осетия», — отметил Бибилов.

Ранее он пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель в страну «через дверь, официальную границу», отметив, что немецкий политик всё ещё не разглядела в регионе «давно сложившиеся реалии».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал, предприняв попытку установить контроль над республикой. В течение нескольких дней южноосетинские военные формирования совместно с российскими войсками, введёнными в регион в рамках миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, вытеснили войска Грузии с территории Южной Осетии.