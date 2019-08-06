В ДНР обвинили Киев в подготовке активных боевых действий

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В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что армия Украины начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям.

«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ на Мариупольском направлении», — цитирует «Донецкое агентство новостей» текст экстренного заявления.

Отмечается, что на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах населённых пунктов Терновое, Кирово, Андеевка.

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

«В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады», — отмечается в тексте.

4 августа представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ обстреляли посёлок Доломитное на севере Горловки.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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