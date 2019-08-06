Международные резервы Украины в июле выросли до максимума за шесть лет

Международные резервы Украины в июле увеличились на 5,8% и достигли $21,8 млрд — это максимум за последние шесть лет.

«Международные резервы Украины в июле выросли на 5,8%, или $1,2 млрд. На начало августа они достигли $21,8 млрд, что является шестилетним максимумом», — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

В июле Нацбанк Украины заявил о росте международных резервов. Сообщалось, что на резервах положительно сказалась благоприятная ситуация на валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.