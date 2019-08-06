Международные резервы Украины в июле выросли до максимума за шесть лет

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Международные резервы Украины в июле увеличились на 5,8% и достигли $21,8 млрд — это максимум за последние шесть лет.
Международные резервы Украины в июле выросли до максимума за шесть лет
  • Reuters

«Международные резервы Украины в июле выросли на 5,8%, или $1,2 млрд. На начало августа они достигли $21,8 млрд, что является шестилетним максимумом», — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года. 

В июле Нацбанк Украины заявил о росте международных резервов. Сообщалось, что на резервах положительно сказалась благоприятная ситуация на валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

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