Международные резервы Украины в июле выросли до максимума за шесть лет
- Reuters
«Международные резервы Украины в июле выросли на 5,8%, или $1,2 млрд. На начало августа они достигли $21,8 млрд, что является шестилетним максимумом», — говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины в социальной сети Facebook.
Отмечается, что последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.
В июле Нацбанк Украины заявил о росте международных резервов. Сообщалось, что на резервах положительно сказалась благоприятная ситуация на валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.