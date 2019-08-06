В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжёлого вооружения украинских силовиков

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В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские силовики рассредоточивают тяжёлое вооружение в Донбассе.
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс тяжёлого вооружения украинских силовиков
  • РИА Новости

«Противник продолжает сосредоточение тяжёлого вооружения в зоне карательной операции. Нашей разведкой отмечается прибытие более 30 единиц тяжёлой техники ВСУ в районы населённых пунктов Рубежное и Подлесное», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили три миномётных расчёта вблизи Станицы Луганской.

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