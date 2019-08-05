В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

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Пресс-служба правительства ФРГ прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он написал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В Германии прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
  • © Reuters

«Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлечёнными сторонами», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы. 

В ведомстве напомнили, что пакет мер по реализации Минских соглашений был поддержан президентами России, Украины, Германии и Франции, а также одобрен СБ ООН. 

Также в пресс-службе уточнили, что Берлин «решительно поддерживает полное выполнение Минских соглашений». 

Ранее Порошенко заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с Меркель.

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