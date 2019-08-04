На Украине вандалы осквернили могилы на кладбище

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В селе Каменный Мост Николаевской области неизвестные осквернили шесть могил на кладбище.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. 

Уточняется, что о произошедшем правоохранительным органам 1 августа рассказала 46-летняя местная жительница.  

«Придя навестить на кладбище своих умерших родственников, женщина обнаружила, что памятник на их могиле повредили неизвестные, демонтировав его надгробную плиту и положив её на землю. Женщина также увидела, что на четырёх рядом расположенных могилах такие же повреждения, а на шестой могиле — вандалы надгробную плиту разбили», — указывается в заявлении.

Отмечается, что полицейские принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины («надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»).

Ранее в Житомирской области Украины неизвестные разбили четыре памятника участникам вооружённого конфликта в Донбассе. Монументы стояли на кладбище в городе Новоград-Волынский.

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