ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, места в Раде по партийным спискам будут распределены следующим образом: «Слуга народа» получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37 мандатов, «Батькивщина» — 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23 мандата, «Голос» — 17 мандатов.

Общее количество голосов, поданных за партии, преодолевшие 5%-ный проходной барьер, составляет 11 448 549.

Ранее ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов.

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.