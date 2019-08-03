ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам

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Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам.
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Как заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, места в Раде по партийным спискам будут распределены следующим образом: «Слуга народа» получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37 мандатов, «Батькивщина» — 24 мандата, «Европейская солидарность» — 23 мандата, «Голос» — 17 мандатов. 

Общее количество голосов, поданных за партии, преодолевшие 5%-ный проходной барьер, составляет 11 448 549. 

Ранее ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов. 

Независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с Nation News заявил, что по итогам выборов в Раду на Украине сформируется новая политическая реальность — парламентско-президентская.

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