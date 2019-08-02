Кличко прокомментировал заявление об отставке Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал заявление Андрея Богдана об отставке с поста главы офиса президента Украины.

«Я вчера также в СМИ увидел эту информацию и был удивлён, с одной стороны, а с другой — всё возможно, понимая то, что господин Богдан в последнее время делает много громких заявлений, которые ставят под сомнение его профессиональную деятельность», — заявил Кличко.

Ранее СМИ сообщали об отставке Богдана.

Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.