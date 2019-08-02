Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
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Об этом проинформировала пресс-служба украинского президента.
«Мы не держимся за власть», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что «если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдёт в отставку».
Зеленский добавил, что пока не подписал это заявление.
Ранее СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Источник заявлял, что соответствующий документ Богдан подал 1 августа.