В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана

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Заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка прокомментировал сообщения СМИ о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана
  • РИА Новости

«Это чепуха... не дождётесь», — приводит УНИАН ответ Рябошапки на просьбу прокомментировать эти заявления СМИ.

По его словам, эту информацию «специально разгоняют в СМИ».

«Выясняем, без комментариев», — заявили в пресс-службе украинского президента, отвечая на вопрос, подал ли Богдан в отставку.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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