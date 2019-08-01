В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана
- РИА Новости
«Это чепуха... не дождётесь», — приводит УНИАН ответ Рябошапки на просьбу прокомментировать эти заявления СМИ.
По его словам, эту информацию «специально разгоняют в СМИ».
«Выясняем, без комментариев», — заявили в пресс-службе украинского президента, отвечая на вопрос, подал ли Богдан в отставку.
Ранее СМИ сообщали, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.