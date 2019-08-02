В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США
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«Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединёнными Штатами и Украиной. Это очень важно, и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров», — сказал он в эфире радио «Новое время».
Ранее спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США.
В июле Зеленский заявлял, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.