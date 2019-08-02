В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал главную тему встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в США.
В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США
  • © РИА Новости
  • Reuters

«Вопрос безопасности — это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединёнными Штатами и Украиной. Это очень важно, и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров», — сказал он в эфире радио «Новое время».

Ранее спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США.

В июле Зеленский заявлял, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.

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