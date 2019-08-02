Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя нападение на сотрудников редакции агентства «Укринформ», заявил, что необходимо «очень жёстко наказывать» виновных в таких инцидентах.
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
  • globallookpress.com

Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковск.

По словам Зеленского, украинские власти в настоящее время создают отдельную команду по защите журналистов.

Президент Украины заявил, что журналистика является «очень серьёзной профессией».

«Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жёстко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами», — цитирует его «Укринформ».

Ранее киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ», в результате чего пострадали три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить