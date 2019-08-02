Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
- globallookpress.com
Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковск.
По словам Зеленского, украинские власти в настоящее время создают отдельную команду по защите журналистов.
Президент Украины заявил, что журналистика является «очень серьёзной профессией».
«Сам с журналистами работал 15 лет. Надо расследовать и очень жёстко наказывать тех людей, которые занимаются такими делами», — цитирует его «Укринформ».
Ранее киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ», в результате чего пострадали три человека.