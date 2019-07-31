Полиция возбудила дело из-за нападения на «Укринформ»
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По её словам, соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.
«За нанесение телесных повреждений, за избиение охранника», — цитирует Зубреву «Укринформ».
При этом следователь того же управления полиции сообщил, что в прокуратуре находятся материалы о повреждении имущества в пресс-центре.
Ранее в Киеве неизвестные сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» и напали на сотрудников СМИ. В результате пострадали три человека.