Полиция возбудила дело из-за нападения на «Укринформ»

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Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ». Об этом заявила представитель пресс-службы Шевченковского районного управления киевской полиции Анна Зубрева.
Полиция возбудила дело из-за нападения на «Укринформ»
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По её словам, соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«За нанесение телесных повреждений, за избиение охранника», — цитирует Зубреву «Укринформ».

При этом следователь того же управления полиции сообщил, что в прокуратуре находятся материалы о повреждении имущества в пресс-центре.

Ранее в Киеве неизвестные сорвали пресс-конференцию в агентстве «Укринформ» и напали на сотрудников СМИ. В результате пострадали три человека.

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